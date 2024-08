Messerangriff bei Stadtfest Der Anschlag von Solingen und der Tag danach

Denn so unklar noch vieles an der Tat ist - so greifbar ist die Gefühlslage in Solingen. Menschen legen Blumen nieder. „Ich habe zu meinem Mann gesagt: Wir können nicht mehr da hingehen, wo viele Menschen sind“, sagte eine ältere Frau, die seit Jahrzehnten in einem Haus direkt am Tatort wohnt. Plötzlich habe man ein Messer im Rücken. „Da musst du Angst haben“, sagt sie.