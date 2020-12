Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Generaldebatte über den Bundeshaushalt : Der Ausnahme-Etat

Emotional wie selten appellierte die Bundeskanzlerin an die Vernunft der Bevölkerung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Um die Wirtschaft am Laufen zu erhalten, braucht der Staat im kommenden Jahr so viel Geld wie nie. In diesem Ausnahmejahr braucht es einen Ausnahmehaushalt, kommentiert Redakteur Holger Möhle.