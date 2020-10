Kostenpflichtiger Inhalt: Einheitliche Corona-Regeln : Der Bundestag will mehr selbst regeln

Das Parlament will künftig mehr mitentscheiden, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin Bislang diskutiert der Bundestag nur, was in Sachen Corona-Pandemie an Sofortmaßnahmen beschlossen wird. Jetzt will er mehr mitreden. Das soll zu einheitlichen Regelungen führen.