Kommentar zum Flut-Untersuchungsausschuss : Der Druck auf Innenminister Roger Lewentz steigt

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz bei einem Interview in Mainz. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Mainz Der Druck auf Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Flut-Untersuchungsausschuss steigt – seine Rolle in der Flutnacht will die CDU genauer beleuchten. Dazu hat sie auch allen Grund, schreibt Bernd Eyermann in seinem Kommentar.