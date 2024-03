Kommentar zu politischer Propaganda in der Kultur Der Kulturbetrieb muss mehr Zivilcourage zeigen

Der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano hat gehandelt und sich dezidiert gegen den offenen Brief der pro-palästinensischen Aktivisten der „Art Not Genocide Alliance“ (ANGA) gestellt, die mit mittlerweile mehr als 8000 Unterschriften auch deutscher Kulturfunktionäre im Rücken forderten, den israelischen Beitrag von der Kunstbiennale in Venedig auszuschließen. Als „inakzeptabel“ und „schändlich“ bezeichnete er den Aufruf, in dem von Israels „grausamem Apartheidsystem“, dem „Völkermord in Gaza“ und dem „Genozid-Pavillon“ in Venedig die Rede ist, der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 aber mit keinem Wort erwähnt wird.