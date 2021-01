Untersuchungsausschuss : Der letzte Zeuge: Scheuer als offensiver Maut-Verteidiger

Berlin Ein gutes Jahr lang sichteten die Abgeordneten Akten und stellten Fragen, um die Vorgänge rund um das Maut-Debakel zu klären. Der Minister kam nun noch einmal in den Ausschuss - und gab sich nicht gerade zerknirscht.

Als letzter Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut hat Verkehrsminister Andreas Scheuer sein Vorgehen umfassend gegen Kritik verteidigt. Er verstehe Unmut über das Projekt, sagte der CSU-Politiker vor der Befragung am Donnerstag in Berlin.

Für den Minister war es schon der zweite Ausschuss-Termin nach einer stundenlangen ersten Vernehmung in einer Oktobernacht. Beim Rückspiel präsentierte er sich nun als offensiver Verteidiger. Mehrfach betonte Scheuer in seinen 45-minütigen Eingangsworten, nach „bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt zu haben. Ausgerichtet habe er sich bei allen Entscheidungen am Wohl des Bundes und an sorgfältigen Prüfungen im Ministerium. Beim Amtsantritt im März 2018 habe er einen „klaren gesetzlichen, haushalterischen und politischen Umsetzungsauftrag“ für die Maut vorgefunden. „Dieser Auftrag war für mich verbindlich.“