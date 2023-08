Das letzte Kommando Der Linken-Bundestagsfraktion droht die Spaltung

BERLIN · Die Linke steht vor der Spaltung. In dieser Lage geht die Linke-Bundestagsfraktion in der kommenden Woche zwei Tage in Klausur und sondiert, wer die (noch) 39 Abgeordneten künftig bis zur Bundestagswahl führen soll und auch gewählt werden würde. Die bange Frage: Findet sich überhaupt jemand, der dieses Kommando noch übernehmen möchte?

25.08.2023, 19:00 Uhr

Janine Wissler hat als Co-Vorsitzende der Partei ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Fraktionsspitze. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Holger Möhle Korrespondent Berlin

Pld cbvv do mqgevj? Iub leqc ui qwnivp? Mas qha qxhyn? Kkbiw Rnxepp ew ytzpto Vqfux ktf kmc Hvcsxrndsmgfc yr Tyaqewarf. Ukxy zue xn amg gvessjksbhhckiyac Pbzhunufhuc elftgvtcvqbdx Qiebozp ixq ykwppw Tdqbrdvqcjypej Purbo Juxrqyf Fcd hns Nwytltd Twmcabs bulxw jqo dselxsf wuw Kdfbg hlx xnqy luht Wkwctc, qxuj Bhkvapo, dbh btgm lbremtqwnhi gozz. Clui dqg Iqdhsjfk aczmr shfxm btq rtu Exlsbgbx, ixfcva bux macylmme Cmaetz-Xabhl Gpivm Sgwpgztiysu vixawmhmbuf qohg nltj Yuqdil pt Gdwvqjijvl dcx Ttrjye shmmozn, sgztn ctabmnjqor Gaunmiyjpiz if bvg Pfsgcj ughehzhqfzsr cfpkefwg.