Populismusbarometer 2020 : Der Populismus in Deutschland nimmt ab

Bonn Immer weniger Menschen in Deutschland sind populistisch eingestellt – trotz der jüngsten Corona-Demonstrationen. Dies geht aus den Ergebnissen des Populismusbarometers 2020 hervor. Warum Forscher trotzdem vor einer Radikalisierung am rechten Rand warnen.

Trotz der jüngsten Corona-Demonstrationen sind immer weniger Menschen in Deutschland einer Studie zufolge populistisch eingestellt. Das ist das Ergebnis des Populismusbarometers 2020 der Bertelsmann-Stiftung und des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Doch die Autoren der Studie warnen auch, dass gleichzeitig die Gefahren einer weiteren Radikalisierung am rechten Rand steigen.

Der Rückgang populistischer Einstellungen hat laut der Forscher bereits 2019 eingesetzt. Dies sei zum einen auf eine „restriktive Migrationspolitik“ der großen Koalition zurückzuführen, aber es seien auch sozioökonomische Fragen mehr in den Vordergrund gerückt. „Das gestiegene Vertrauen in die Regierungsarbeit im Verlauf der Corona-Krise hat diese Trendumkehr stabilisiert und leicht verstärkt, aber nicht ausgelöst“, sagt Mitautor Robert Vehrkamp, Demokratieexperte der Bertelsmann-Stifung. Die Ursache des Wandels sei in der politischen Mitte zu finden. „Insbesondere die politische Mitte erweist sich in der Auseinandersetzung mit der populistischen Versuchung als lernfähig und robust und damit als wichtigste Stütze des Meinungsumschwungs“, sagt Vehrkamp.