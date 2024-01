Ordnungsmaßnahmen im Düsseldorfer Landtag Rüpeleien als Debattenkultur

Die Protokolle des Landtags zeugen immer wieder von gewollter Provokation. Da spricht eine AfD-Abgeordnete von einem „entarteten Feminismus“. Ein anderer lässt sich zum Äußeren von Frauen aus: Bunte Kurzhaarfrisuren seien der „Geheimtipp unter den Verhütungsmitteln“, so der Politiker: „Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit des Geschlechtsverkehrs wirklich gegen Null.“ Ein dritter spricht von „dummen Fanatikern“ in der Regierung. Auf die AfD selbst wiederum zielen ebenfalls Attacken. „Aber mit Demokratie hat ja die AfD bekannterweise nichts zu tun. Ihre Staatsform ist ja 1945 untergegangen“, schleuderte ein SPD-Politiker ihr entgegen. Für all die genannten Beispiele gab es 2023 Rügen.