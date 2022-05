Aussagen der Parteien im Vergleich : Wahl-O-Mat zur NRW-Landtagswahl ist da - Jetzt ausprobieren

Düsseldorf Mitte Mai wird der neue NRW-Landtag gewählt. Eine Entscheidungshilfe kann der Wahl-O-Mat sein, der die eigene Haltung zu 38 Thesen mit denen der Parteien abgleicht. Hier können Sie den Wahl-O-Mat ausprobieren.

Noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler können sich für die Landtagswahl in NRW mit dem Wahl-O-Mat Entscheidungshilfe holen. Dreieinhalb Wochen vor der Wahl am 15. Mai ging das traditionelle Online-Instrument der Bundes- und der Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag an den Start. Der Wahl-O-Mat sei ein „Einstieg in die Entscheidungsfindung“ und könne eine Orientierung in zentralen Themen der Landtagswahl am 15. Mai bieten, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, Klaus Kaiser, zum landesweiten Start des Online-Tools.