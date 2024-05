Parlamentarischer Rat Als Abgeordnete in Bonn in den Stullen-Streik traten

Wohlstand für alle! Ludwig Erhards Verheißung der sozialen Marktwirtschaft war bei Erscheinen des gleichnamigen Buchs 1957 in Teilen der Bevölkerung längst mit Händen zu greifen. Schon 1952 kolportierten erste Zeitungsberichte, viele Deutsche seien zu dick. Unvorstellbar nach all den Jahren mit Lebensmittelkarten, Rübenkraut und Muckefuck. Und Bodyshaming als gesellschaftliches Problem war auch noch nicht erfunden, was man nicht nur dem Bundeswirtschaftsminister ansah.