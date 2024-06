Toiletten in Deutschlands Zügen Fast jedes zehnte Zugklo im Regionalverkehr war defekt

Die durchschnittliche Anzahl „an WC-Störungen in Zügen der DB Regio“ lag demnach im Jahr 2023 bei 12,5 Prozent. Also mehr als jedes zehnte Klo war zwischendurch defekt. Demgegenüber betrug der Anteil nicht benutzbarer Toiletten in den Zügen des Fernverkehrs 3,7 Prozent. „Die deutlich höhere Angabe bei der DB Regio resultiert aus dem anderen Erfassungssystem von Störungen“, schreibt Theurer. So würden nicht nur konkrete Defekte an der Toilette, sondern auch fehlende Entsorgung sowie reine Komforteinschränkungen wie zum Beispiel nicht nutzbare Spiegel erfasst.