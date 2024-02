Katholische Kirche Deutsche Bischöfe vor Zerreißprobe

Der Vatikan hatte die Bischofskonferenz aufgefordert, eine geplante Abstimmung über die Satzung des angestrebten Reformgremiums Synodaler Ausschuss von der Tagesordnung der Frühjahrsvollversammlung zu nehmen. Die Pläne stünden im Widerspruch zu den Anweisungen des Papstes, so die Kritik aus Rom. Bätzing hat der Bitte entsprochen und die Abstimmung gestrichen. Dies sei eine „Selbstverständlichkeit“ aus Respekt vor Rom, sagte er in Augsburg. Der Synodale Ausschuss soll einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem die Bischöfe und die Laien - die Gläubigen aus den Pfarrgemeinden - gleichberechtigt Entscheidungen treffen sollen.