Im Jahr 2025 Deutsche Brigade in Litauen soll in Dienst gestellt werden

Am Sonntagabend wollte Verteidigungsminister Boris Pistorius in der litauischen Hauptstadt Vilnius eintreffen, um am Montag mit seinem Amtskollegen Arvydas Anusauskas einen Fahrplan („Roadmap“) für die Stationierung zu unterzeichnen. Deutschland trägt damit dem Sicherheitsbedürfnis Litauens nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Rechnung. Litauen und Deutschland werden sich in dem Papier verpflichten, die nötigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Aufstellung einer einsatzbereiten und kriegstüchtigen Brigade zu schaffen.