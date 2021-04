Umfrage : Deutsche halten Homeoffice-Pflicht für sinnvoller als Ausgangssperren

Exklusiv Bonn Nächtliche Ausgangssperren sollen dabei helfen, die dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. So sieht es das neue Infektionsschutzgesetz vor. Von einer Homeoffice-Pflicht ist darin keine Rede - obwohl die Mehrheit der Deutschen diese für viel sinnvoller hält, wie unsere Umfrage zeigt.

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes , die das Bundeskabinett am Dienstag verabschiedet hat, sollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie künftig bundesweit einheitliche Regeln gelten. Vorgesehen sind in der sogenannten „Notbremse“ unter anderem nächtliche Ausgangssperren. Eine Homeoffice-Pflicht, mit der der steigende Anteil der Infektionen im Arbeitsumfeld gebremst werden könnte, ist hingegen nicht vorgesehen.

Deutsche halten Homeoffice-Pflicht für sinnvoller als Ausgangssperren

So sprechen sich 37,3 Prozent der Befragten für eine Homeoffice-Pflicht aus, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Nur 11,7 Prozent erachten Ausgangssperren als sinnvoller. 28,3 Prozent lehnen beide Maßnahmen ab, 21,9 Prozent der Befragten halten Homeoffice-Pflicht und Ausgangssperren für gleichermaßen sinnvoll. Der Rest ist unentschieden.

Je jünger die Befragten, desto größer die Zustimmung zu einer gesetzlichen Homeoffice-Pflicht. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen unterstützt rund die Hälfte der Befragten diese Maßnahme, nur eine kleine Minderheit hält Ausgangssperren für sinnvoller.

Gesetzliche Homeoffice-Pflicht spaltet die Deutschen - größte Zustimmung bei unter 40-Jährigen

Mit Blick auf die Wahlabsicht findet sich auch in dieser Frage die größte Zustimmung unter Anhängern der Grünen, der Linken sowie der SPD. Wähler von AfD und FDP sind mit deutlicher Mehrheit dagegen, eine gesetzliche Homeoffice-Pflicht einzuführen, um die Pandemie einzudämmen.

Bundesweit zeigt sich ein deutliches Ost-West-Gefälle in der Frage, ob Angestellte, die grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten können, dazu gesetzlich verpflichtet werden sollten. Während sich die Menschen in den alten Bundesländer - mit Ausnahme von Baden-Württemberg - mehrheitlich positiv für eine Homeoffice-Pflicht aussprechen, sprechen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehrheitlich gegen eine gesetzliche Regelung aus.