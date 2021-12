Umfrage : Deutsche sind gespalten über Krisentauglichkeit der neuen Regierung

Exklusiv Nur 41 Prozent der Deutschen trauen der Ampel-Koalition unter der Führung von Olaf Scholz zu, künftige Krisen zu lösen. Selbst die Anhänger einer Ampel-Partei blicken der neuen Regierung mehrheitlich skeptisch entgegen.

In der Frage, wie krisentauglich die neue Bundesregierung ist, zeigen sich die Menschen in Deutschland vor der offiziellen Vereidigung gespalten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. Während 41 Prozent der Befragten glauben, dass die Ampel-Koalition unter Führung von Olaf Scholz in der Lage ist, künftige Krisen zu lösen, sind 44 Prozent gegenteiliger Meinung. Jeder vierte Befragte beantwortet die Frage sogar mit „Nein, auf keinen Fall“. Der Rest ist in der Frage unentschieden.