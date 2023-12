DRK zieht Bilanz Deutsche spendeten in 2023 weniger

Statt 150 Millionen wie im letzten Jahr hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in 2023 „nur“ 85 Millionen Euro an Spenden erhalten. Von einer Spendenmüdigkeit will DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt aber nichts wissen. Im Gegenteil: Das Aufkommen sei „gut“ gewesen, so Hasselfeldt zu unserer Redaktion.