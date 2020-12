Helga Schmid : Deutsche Top-Diplomatin leitet künftig das OSZE

Berlin Eine deutsche Top-Diplomatin für den Frieden in Europa und der Welt: Helga Schmid wird neue Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Ob Frauen die besseren Verhandler sind? Im Falle von Helga Schmid sagen auch Minister: Ja. Die deutsche Top-Diplomatin hat das schwierige Atomabkommen mit Iran maßgeblich mitausgehandelt und wird auch sonst in der EU für ihr Fingerspitzengefühl geschätzt. Wenn Schmid am kommenden Dienstag ihren 60. Geburtstag feiert, dann mit der Gewissheit eines nächsten Karrieresprungs. Außenminister Heiko Maas hat bereits am Freitag gewissermaßen im Vorgriff Blumen überreicht und seiner Diplomatin eine Beförderung auf einen einflussreichen Posten mitteilen können. Die deutsche Diplomatin darf sich künftig noch stärker um den Frieden in Europa und der Welt kümmern. Schmid wird neue Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).