Parlamentarische Rat Vor 75 Jahren begann in Bonn die Arbeit am deutschen Grundgesetz

An einem heißen Sommertag in Bonn schlurft eine Gruppe Jugendlicher durch ein nüchternes Gebäude am Rhein. „Dass das historisch ist, ist schon krass“, sagt ein Junge mit schwarzem T-Shirt und weißen Turnschuhen. Der „krasse“ historische Ort ist das Haus, in dem das deutsche Grundgesetz geschrieben wurde. Das Gebäude im Bauhaus-Stil diente vor dem Zweiten Weltkrieg als Pädagogische Akademie. Vor 75 Jahren kam dort der sogenannte Parlamentarische Rat unter. Dessen Auftrag: Deutschland eine ordentliche Verfassung zu geben.