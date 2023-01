Aufruf zum Blutspenden : Deutsches Rotes Kreuz sieht Mangel bei Blutspenden

In Nordrhein-Westfalen sieht das Deutsche Rote Kreuz einen kritischen Mangel bei Blutspenden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Das Deutsche Rote Kreuz warnt derzeit vor einem „kritischen Mangel an Blutkonserven“. Etwa in NRW seien nur noch so wenige Blutkonserven auf Lager, wie die Krankenhäuser innerhalb eines Tages für ihre Patienten verbrauchen. Doch wie bewegt man mehr Menschen zum Blutspenden?