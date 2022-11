Klimaschutz-Index 2023 : Deutschland im Rennen um besten Klimaschutz zurückgefallen

Scharm el Scheich Weiter ist kein Staat auf einem vorbildlichen Weg, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Skandinavische Staaten glänzen in einem neuen Ranking. China und die USA landen dagegen weit unten.

Wie schon in den Vorjahren bleiben die ersten drei Plätze leer - weil den Autoren zufolge kein Land genug für den Klimaschutz macht, um in allen Kategorien eine sehr gute Bewertung zu erzielen. Dänemark führt zum zweiten Mal in Folge das Ranking an, gefolgt von Schweden, Marokko, Chile, Indien sowie Estland und Norwegen.