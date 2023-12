Singapur, Finnland, Kanada Deutschland kann sich von den Pisa-Spitzenreitern einiges abschauen

Auch Kanadas Schüler werden zum größten Teil in Einheitsschulen unterrichtet. Das Land investierte nach Daten der Industrieländerorganisation OECD im vergangenen Jahr rund sechs Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in Bildung, in Deutschland waren es 4,6 Prozent. Mit Eintritt in den Kindergarten kommen Heranwachsende in ein engmaschiges Monitoring, das Förderbedarfe erfasst. Dieses Monitoring ermöglicht es, Lehrpläne individuell anzupassen. Schwächere Kinder erhalten folglich andere Förderpläne als hochbegabte Kinder. Der Kindergarten wird als Vorschule verstanden.