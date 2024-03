Kommentar zur Wehrpflicht Deutschland muss sich besser aufstellen

Weil die Welt seit Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 sicherheitspolitisch eine andere geworden ist, bringt die Zeitenwende auch Fragen für die Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr. Es geht dabei auch um Tempo, natürlich um Ausbilder und Kasernen. Boris Pistorius sieht sich der Herausforderung ausgesetzt, den Personalzuwachs für die Streitkräfte in sicherheitspolitisch heiklen, mindestens unsicheren Zeiten, flexibler zu gestalten. Ein Wehrpflichtmodell, womöglich auch ein Dienstpflichtmodell, könnte dafür eine Lösung sein. Wenn der SPD-Politiker in diesen Tagen unter anderem Schweden bereist, begibt sich der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt auch auf eine Expeditionsreise in Sachen Wehrpflicht.