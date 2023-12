Kommentar zur Schulpolitik Deutschland sollte von den Besten lernen

Als die erste Pisa-Schockwelle vor gut zwei Jahrzehnten in Deutschland abgeebbt war, begann die Suche nach Lösungen für die Bildungsmisere. Ein Weg dazu: der Blick ins Ausland. Gerade der Pisa-Spitzenreiter Finnland hatte es den deutschen Bildungsforschern und -politikern angetan. Und so reisten Professoren, Minister und Abgeordnete zuhauf nach Helsinki, Tampere oder Turku. Als maßgeblich für den Erfolg machten sie in erster Linie aus, dass die Schülerinnen und Schüler in dem nordischen Land mehr als anderswo individuell gefördert werden. Eine Idee, die fortan auch hierzulande die Bildung bereicherte – und möglicherweise auch zu besseren Ergebnissen der deutschen Jugendlichen bei folgenden Leistungsstudien führte.