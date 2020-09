Eltern und Kinder : Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen

Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen

Berlin/Athen Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria will Deutschland weitere Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen. Auf Lesbos sollen neue Unterkünfte entstehen, unter Beteiligung der EU.

Deutschland will 1553 zusätzliche Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin mitteilte.