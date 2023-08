Parteien Deutschlands erster AfD-Landrat in Sonneberg vereidigt

Im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt wird am Mittwochabend in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz der AfD-Politiker Hannes Loth als hauptamtlicher Bürgermeister vereidigt. Zwar sind in Thüringen und Brandenburg bereits AfD-Bürgermeister gewählt worden - dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist aber kein hauptamtlicher bekannt, eine Statistik führt die Organisation dazu allerdings nicht.