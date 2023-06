Sozialticket Vergünstigtes Deutschlandticket für Schüler in NRW kommt

Der Weg für zwei vergünstigte Deutschlandtickets für Schüler und einkommensschwache Menschen in Nordrhein-Westfalen ist frei. Wie Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Samstag in Münster ankündigte, können die Kommunen ab dem Schuljahr 2023/2024 für Schüler ein sogenanntes Schokoticket - die Karte sah nach bisherigen Entwürfen aus wie eine Tafel Schokolade - für 29 Euro anbieten. Das sogenannte Sozialticket soll ab Herbst für 39 Euro kommen.