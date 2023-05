Zum Start des Deutschlandtickets ÖPNV-Verbünde geraten in NRW wegen 49-Euro-Ticket unter Druck

Das am 1. Mai startende 49-Euro-Ticket bringt den öffentlichen Nahverkehr von NRW doppelt in Schwung aber auch massiv unter Druck. Einerseits werden speziell am Starttag volle Züge hin zu attraktiven Zielen wie Köln, Düsseldorf, Münster oder Koblenz erwartet, nachdem VRR, VRS und Co. weit mehr als 100.000 neue Abos verkauft haben und beispielsweise beim VRR mehr als 90 Prozent der bisherigen Abonnenten auf das neue Abosystem mit bundesweiter Gültigkeit umgestellt haben.