Messen : Didacta: Noch viel zu tun bei Digitalisierung in Schulen

Didacta: Noch viel zu tun bei Digitalisierung in Schulen

Schüler arbeiten mit einem Tablet. Die Digitalisierung ist eines der Schwerpunkte auf der diesjährigen Bildungsmesse Didacta in Köln. Foto: Martin Schutt/ZB/dpa

Köln Endlich können sich Lehrer und Erzieher wieder persönlich auf der Fachmesse Didacta austauschen. Im Fokus stehen die Themen Digitalisierung, Klima und die Integration geflüchteter Kinder.

Bei der Digitalisierung in Schulen bleibt nach Ansicht des Bildungsverbandes Didacta noch viel zu tun.

Zwar habe das Thema mit dem Distanzunterricht während der Corona-Pandemie gezwungenermaßen einen großen Schub bekommen - jedoch hake es noch in vielen Bereichen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Reinhard Koslitz. Die Digitalisierung ist einer der Schwerpunkte bei der internationalen Bildungsmesse Didacta, die am Dienstag in Köln startet.