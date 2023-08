Parteien Die AfD in Amt und Würden - alle anderen in der Zwickmühle

Solche Ambitionen stellen die AfD-Kommunalpolitiker im Moment nicht ins Schaufenster. Amtswechsel? Alles völlig normal, sagte Hannes Loth, der neue Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz, der Deutschen Presse-Agentur. „Da sitze ich dann im Rathaus und darf Termine wahrnehmen - alles was zum Bürgermeistersein dazugehört.“ Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr und Kita-Plätze zählt er zu seinen Herzensanliegen. Was die AfD besser machen werde als die übrigen Parteien? „Dass wir mehr am Bürger sind“, sagte Loth.