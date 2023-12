Kommentar zur Bundesregierung Die Ampel muss beim politischen Handwerk besser werden

Meinung · Die Ampelkoalition rutscht laut Umfragen in der Gunst der Wähler immer weiter ab. Der Ärger ist auf die vielen Fehlleistungen der Bundesregierung zurückzuführen. Obwohl in den Umfrageergebnissen bei genauerer Betrachtung auch eine Chance für Olaf Scholz & Co. liegt, darf bezweifelt werden, ob die Koalition noch einmal die Wende zum Positiven schafft, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

27.12.2023 , 05:00 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Mitte) mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne, l.) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Gegenwart ist voller Widersprüche. Wer zum Jahreswechsel Umfragen liest, die sich mit der Stimmung im Lande beschäftigen, erkennt zwei interessante Trends. Die Ampelkoalition rutscht immer tiefer ab und verliert Vertrauen. Das zeigt die Langzeitmessung des Forschungsinstituts Forsa. Kanzler Scholz stolpert von einem Allzeittief der Messwerte ins nächste. Die Erklärungen dafür lassen sich in der aktuellen Politik leicht finden. Dem Land geht es nicht gut und die Regierung findet keine Lösungen für die vielen Fragen, die sie selbst aufwirft. Erst verärgerte und verunsicherte man die Hausbesitzer mit ihren Heizungen, dann ging es den E-Auto-Käufern ans schon verplante Geld und am Ende standen ein paar Hundert Traktoren demonstrierend auf den Straßen. Da ist es auch nicht beruhigend, wenn der angehende Gegenkandidat der CDU, Frie­drich Merz, nicht unbedingt bessere Popularitätswerte erzielt als der amtierende Kanzler.