Kommentar zur Abhöraffäre und den Folgen Die Bundeswehr hat ein paar Hausaufgaben zu erledigen

Die öffentliche Debatte um die gelungene Bespitzelung der Luftwaffe wirkt ein wenig naiv: Natürlich hören die Russen auf allen möglichen Wegen die Kommunikation ihrer Kriegsgegner ab. Und selbstverständlich macht der Westen das auch. Ungewöhnlich an dem Vorgang ist nur die Tatsache, dass die Russen das Ergebnis transparent machen. Offenbar steckten darin zu wenig militärische Erkenntnisse, aber genügend Zündstoff, um Olaf Scholz schlecht aussehen zu lassen und Zwietracht zwischen den Unterstützern der Ukraine zu säen. Natürlich wissen die Russen genau, wer da als Berater in der Ukraine unterwegs ist und aus welchen Ländern sie kommen. Wäre Putin das wichtig, hätte er sich längst militärisch dazu verhalten. Hier geht es aber um die Deutungshoheit und den Einfluss auf die gesellschaftlichen Debatten vor allem in Deutschland.