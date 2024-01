Wichtige Migrationsvorhaben im Bundestag Die Debatte über Migration ist oftmals verzerrt

Analyse | Berlin · In dieser Woche sollen zwei große Migrationsvorhaben der Ampel den Bundestag passieren: schnellere Rückführungen und erleichterte Einbürgerungen. An beiden Gesetzen gibt es Kritik, auch innerhalb der Ampel. Rechtsextremen Deportationsfantasien und sogenannte "Remigrations"-Ideen heizen die Debatte weiter an.

18.01.2024 , 05:00 Uhr

Eine Demonstration des „Bündnisses gegen Rassismus“ in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Jan Drebes und Jana Wolf

Für jeden muss etwas dabei sein. So ist das in der Politik, zumal bei einem Dreierbündnis mit ungleichen Partnern wie der Ampel-Koalition. Beobachten lässt sich die schwierige Kompromissfindung beim Migrationspaket. Zwei wichtige Vorhaben daraus sollen in dieser Woche den Bundestag passieren: ein Gesetz für schnellere Rückführungen, ein zweites für erleichterte Einbürgerungsverfahren. Eigentlich sollten beide Vorhaben noch im alten Jahr beschlossen werden. Doch innerhalb der Ampel gab es noch Uneinigkeiten.