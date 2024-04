Kommentar zur Situation der AfD Die Demokraten zeigen Zähne

Das Misstrauen hat Folgen. Nach der evangelischen Kirche in Sachsen-Anhalt hat jetzt auch die katholische Kirche im Bistum Trier eine klare Linie gezogen: Wer sich nicht von den menschenverachtenden Positionen der AfD distanziert, kann nicht länger ehrenamtlich in Gremien von Kirchengemeinden des Bistums tätig sein. So ein glatter Rauswurf mit einer so klaren Ansage ist selten. Er zeigt deutlich, wie ernst die Kirche die christliche Botschaft nimmt. Die ist erfreulich klar und die Kirche ist bereit, dafür unmissverständlich einzutreten.