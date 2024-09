Ministerpräsident Wüst auf dem Petersberg „Die Demokratie ist in Gefahr“

Gipfeltreffen auf dem Petersberg: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Chefredakteurinnen und Chefredakteure der Mitgliedsunternehmen des Digitalpublisher und Zeitungsverleger Verbands NRW (DZV.NRW) haben am Dienstagabend in Königswinter über die Ergebnisse der Landtagswahlen, die Zukunft der Demokratie und die Herausforderungen für die Medien diskutiert. „Populisten und Extremisten bedrängen unsere demokratischen und europäischen Werte und Regeln“, sagte Wüst. „Gerade jetzt, in diesen unruhigen Zeiten, brauchen wir einen faktenorientierten, unabhängigen und vertrauenswürdigen Journalismus.“