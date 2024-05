Kommentar zu den Festivitäten zu 75 Jahren Gundgesetz Die demokratische Mehrheit hat ihre Republik gefeiert

Es war ein Jubiläumsfest in unruhigen Zeiten, denn pünktlich zum Feiertag demonstrierten eine Horde Betrunkener auf Sylt und ein Schläger in Göttingen bei einem Angriff auf eine Politikerin der Grünen, dass der gesellschaftliche und politische Frieden jederzeit herausgefordert sind; besonders aber in diesen Wochen vor der Wahl zum Europaparlament.