Kirche Die Entscheidung, homosexuelle Paare zu segnen, ist ein lange vorbereiteter Coup

Der Umgang mit Homosexualität ist eine der großen Streitfragen in der katholischen Kirche. Der Konflikt gründet einerseits auf Bibel-Interpretationen, wonach nur die Einheit aus Mann und Frau Sexualität legitimiere. Seit homosexuelle Handlungen in westlichen Gesellschaften nicht mehr sanktioniert werden, was historisch gesehen erst seit Kurzem der Fall ist, sieht sich auch die katholische Kirche zunehmend dem Problem der Diskriminierung Homosexueller ausgesetzt.