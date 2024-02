Nach Vorstellung der Missbrauchsstudie Die Evangelische Kirche diskutiert weiter über sexualisierte Gewalt

„Was macht man, wenn Täter übergriffig werden – schließt man sie aus?“, fragt die 16-jährige Noemi bei der Jugendleiterschulung in Ratzeburg. „Es vertritt ja den Glauben der Kirche, dass man vergibt?“ Eine bessere Frage hätte sie kaum stellen können: Denn sie bringt genau auf den Punkt, was eines der größten Probleme bei der Missbrauchsaufarbeitung in der evangelischen Kirche war. Zu oft wurde die Versöhnung mit dem Täter in den Mittelpunkt gestellt. Zu oft gerieten die Betroffenen aus dem Blick. „Wir können nur hoffen und beten, dass wir mittlerweile alle so sensibilisiert sind, dass man den Betroffenen auch glaubt“, sagt Fehrs in der Diskussion. „Denn das ist für viele das Schlimmste gewesen: dass ihnen bei uns nicht geglaubt wurde.“ Künftig müssten bei der Aufarbeitung Betroffene im Mittelpunkt stehen. Auf Täter hingegen müsse man mit den Mitteln des Rechtsstaates reagieren.