Kommentar zur FDP Die fragwürdige Strategie der FDP

Ob das ein gutes Zeichen ist? Die beiden Streithähne der Ampel-Koalition – Christian Lindner und Robert Habeck – sind zurück im Selfie-Modus. Am Mittwoch veröffentlichte Habeck bei Instagram ein Foto von sich und Lindner, auf dem sie in die Kamera grinsen. Darunter ein kurzer Text: Die Ampel will 1,75 Milliarden Euro für die Förderung von Start-up-Firmen in die Hand nehmen. Doch jenseits dieser Bildbotschaft liegen der Vizekanzler von den Grünen und Deutschlands oberster Kassenwart von der FDP derzeit oft über Kreuz. Zuletzt drängte sich der Eindruck auf, dass zumindest bei der FDP Kalkül hinter den ewigen Querschüssen im Ampel-Betrieb stecken könnte.