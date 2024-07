Kommentar zum Streit um Waffenstationierungen in Deutschland Die geplante Stationierung erinnert an den Nato-Doppelbeschluss

Ob es bei einem Sommertheater bleibt? Das steht nicht zu erwarten, denn die Frage hat Gewicht und sie ist in der politischen DNA der Bundesrepublik (West) tief verankert: Langstreckenraketen stationiert in Deutschland – wer denkt da nicht an den Nato-Doppelbeschluss und seine Folgen: Die unerbittlichen Debatten jener Jahre und die Rechthaberei, die sich ausbreitete. Am Ende löste sich der Ostblock auf und der Streit verlief im Sande.