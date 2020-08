Pläne für die Zukunft : Die Grünen sind in einer schwierigen Situation

Berlin Während sich die Parteizentrale im Umbau befindet, sitzen die Grünen politisch in der Zwickmühle. Seit der klaren Ansage der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für ein Linksbündnis in den Wahlkampf zu ziehen, wird es für die Grünen schwieriger, ihre Linie durchzuhalten, selbst keinerlei Koalitionspräferenzen erkennen zu lassen.

Während sich die Parteizentrale im Umbau befindet, sitzen die Grünen politisch in der Zwickmühle. Seit der klaren Ansage der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für ein Linksbündnis in den Wahlkampf zu ziehen, wird es für die Grünen schwieriger, ihre Linie durchzuhalten, selbst keinerlei Koalitionspräferenzen erkennen zu lassen. Wollen sie auch das Linksbündnis mit einer Linkspartei, die außen-, verteidigungs- und finanzpolitisch mit bundesrepublikanischer Tradition brechen will, die Deutschlands internationale Verlässlichkeit über Bord werfen will? Wollen die Grünen ein solches Bündnis, das wenn überhaupt nur mit knapper Mehrheit regieren könnte, gar anführen? Und wer von den Parteichefs soll eigentlich als Nummer eins in den Wahlkampf ziehen – Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Und setzen die Grünen tatsächlich auf Sieg? Die Grünen haben zwar viele zukunftsweisende Konzepte. Dennoch sind bei ihnen mehr Fragen offen als beantwortet. Die für den Wahlkampf zentrale Entscheidung, wer als Kanzlerkandidat antritt, soll erst in der ersten Jahreshälfte 2021 fallen.