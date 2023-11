Parteien Die Linke - Eine Partei macht sich Mut

Die Europawahl im Juni wird die erste Messlatte. Und die ist an diesem Wochenende auch das eigentliche Thema in Augsburg. Ab Samstag werden die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. An der Spitze soll neben Schirdewan die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete in den Wahlkampf ziehen, die als Seenotretterin im Mittelmeer bekannt geworden war. Auch der „Arzt der Armen“ Gerhard Trabert, einst Präsidentschaftskandidat der Linken, will für die Partei ins Europaparlament. Schirdewan sprach von einer Schicksalswahl. Er meinte das Schicksal Europas, aber es gilt wohl auch für seine Partei.