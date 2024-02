Friedensmusik in stürmischen Zeiten Das ist von der Münchner Sicherheitskonferenz zu erwarten

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet am Wochenende zum 60. Mal statt und will einen Impuls für einen Waffenstillstand in Nahost setzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf weitere Waffenhilfe aus dem Westen.

15.02.2024 , 14:00 Uhr

Wolodymyr Selenskyj hofft auf weitere Hilfe für die Ukraine. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Holger Möhle Korrespondent Berlin

Vielleicht hilft Klassik, vielleicht helfen sanfte Töne auf höchstem Niveau. Wenn die Welt schon aus den Fugen ist, dann will es Christoph Heusgen gegen all die Kriege, Krisen und Konflikte auf diesem Globus musikalisch versuchen. Wenn sich Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister aus aller Welt von Freitag bis Sonntag bei der Münchner Sicherheitskonferenz versammeln, gibt Konferenzchef Heusgen zum Auftakt einem Streichquartett des Dirigenten Daniel Barenboim die Bühne, in dem Israelis, Palästinenser und Ägypter gemeinsam musizieren – Völkerverständigung.