SPD in NRW und Rheinland-Pfalz „Die Partei ist personell denkbar schlecht aufgestellt“

Es waren verstörende Nachrichten für die einst so stolze NRW-SPD, die jüngst die Meinungsforscher von Forsa im Land herausgefunden hatten: Die Partei verfüge nur noch über ein Viertel ihres Wählerpotenzials von Ende der 90er Jahre, hieß es. 55 Prozent der Befragten glaubten, die SPD wisse nicht mehr, was die Menschen bewegt. Es fehlten gute und attraktive Politiker und die Partei sei nicht in der Lage, die Probleme im Land zu bewältigen. Der dramatische Vertrauensverlust zeigte sich auch bei der Sonntagsfrage, denn nur noch 20 Prozent der Befragten gaben an, bei einer NRW-Landtagswahl die SPD wählen zu wollen – die CDU kam hingegen auf 38 Prozent.