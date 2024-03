Kommentar zur Teil-Legalisierung von Cannabis Die Risiken von Cannabis im Blick behalten

Karl Lauterbach (SPD) hat es geschafft. Die umstrittene Cannabis-Reform wird kommen, der Bundesgesundheitsminister hat sich gegen alle Bedenken durchgesetzt. Politisch ist es ein Erfolg für den Minister und die Ampel-Parteien, konnten sie doch den Druck auf die Länder so sehr erhöhen, dass im Bundesrat keine Mehrheit für den Vermittlungsausschuss zustande kam. Doch in den vergangenen Tagen ist dadurch noch einmal viel Porzellan zu Bruch gegangen zwischen dem Bund und den Ländern. Die Cannabis-Legalisierung wegen parteipolitischer Überzeugungen durchzuwinken, hat in mehreren Landesregierungen erhebliche Spannungen ausgelöst, in Sachsen gar eine Koalitionskrise.