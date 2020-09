Bildungsgipfel : Die Schulen stehen vor einem heißem Herbst

Düsseldorf Der Bildungsgipfel bringt wenige greifbare Erfolge. Dabei drängt die Zeit, denn die Infektions- und Quarantäne-Zahlen steigen. Doch viele Fragen sind nach wie vor ungelöst. Ein Überblick.

In Hamm müssen Schüler im Unterricht wieder Masken tragen, im ländlichen Hüllhorst in Ostwestfalen ordnen die lokalen Behörden Massentests für 1500 Schüler und Lehrer an, weil es vier infizierte Kinder an einer Gesamtschule gibt. Landesweit sind 7000 der 2,5 Millionen Schüler in Quarantäne – den Schulen dürfte ein heißer Corona-Herbst bevorstehen.