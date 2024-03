Unterstützung für Sachsens SPD-Spitzenkandidatin Boris Pistorius - ein Freund und Wahlkampfhelfer

Es dämmert bereits, als Boris Pistorius und Petra Köpping eine Straße in Dresden überqueren. Ein Handwerker-Auto rollt mit geöffnetem Fenster an ihnen vorbei, der Fahrer erkennt selbst im Halbdunkel den Verteidigungsminister, Deutschlands derzeit beliebtesten Politiker, und die Spitzenkandidatin der Sachsen-SPD. „Schämt euch alle!“, ruft er ihnen zu. Willkommen in Sachsen, der Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September ist eröffnet.