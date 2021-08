Luftverkehr : Die Tragik des BER - Untersuchungsbericht zieht Konsequenzen

Berlin Die Baukatastrophe am Hauptstadtflughafen ist endlich beseitigt, doch die finanzielle Sanierung steht aus, so der Befund des Ausschusses. Für die Regierungen fällt er wenig schmeichelhaft aus.

Nach der nahezu passagierfreien Eröffnung im Corona-Herbst 2020 kommt der Betrieb erst langsam in Gang, Rollkoffer und Rucksäcke haben dem neuen Terminal noch nicht viele Kratzer zugefügt; seine lange und wenig ruhmreiche Geschichte ist dem BER kaum anzusehen. Doch ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus hat über die „Baukatastrophe“ nun Bilanz gezogen - und macht Vorschläge, wie Großprojekte künftig besser laufen können.

„Die leidvolle Geschichte des BER zeigt: Mehr Helme auf der Baustelle bringen nur etwas, wenn die Köpfe darunter auch wissen, was sie bauen sollen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Harald Moritz am Mittwoch. „Baut man dagegen ohne Plan, dauert es lang und es wird teuer.“

So war es in Schönefeld: Erst mit neun Jahren Verspätung konnte der Prestigebau im vergangenen Jahr eröffnet werden. Planungsfehler, Baumängel und Missmanagement führten auch zur Verdreifachung der Baukosten auf rund 6,5 Milliarden Euro. Die Last müssen zu großen Teilen die Eigentümer tragen, Berlin, Brandenburg und der Bund.