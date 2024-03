Kommentar zur Nahost-Reise von Baerbock Die unmögliche Mission, eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln

Keine Region der Welt hat Annalena Baerbock in den vergangenen sechs Monaten öfter bereist als den Nahen Osten. Die deutsche Außenministerin ist bereits zum sechsten Mal unterwegs, um zumindest eine humanitäre Feuerpause zwischen dem Staat Israel und der Hamas zu vermitteln, deren Terror mittlerweile die gesamte Bevölkerung im Gaza-Streifen in Geiselhaft genommen hat. Die humanitäre Katastrophe in Gaza ist längst nicht mehr zu leugnen, auch wenn es kaum Bilder aus dem Landstrich gibt, der alles ist, nur kein Staat.