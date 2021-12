Neue Corona-Schutzverordnung : Diese Corona-Regeln gelten ab dem 28. Dezember in NRW

Diese Corona-Regeln gelten ab dem 28. Dezember in NRW

Mehrere Personen stoßen mit Weingläsern an.

Ab dem 28. Dezember gelten auch für Geimpfte und Genesene in Nordrhein-Westfalen Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich sind ihnen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt - eine Begrenzung der Anzahl von Hausständen gibt es hier nicht. NRW setzt unter anderem mit dieser Regel in seiner aktualisierten Corona-Schutzverordnung die jüngsten gemeinsamen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern um, wie das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.